English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ EPFO ದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ...!

ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ EPFO ದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ...!

ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ , ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹15,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು pmvry.labour.gov.in ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:58 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಿಎಫ್‌ನ 75% ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ
  • ನೀವು 75% ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

Trending Photos

My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!
camera icon5
My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!
ನಾನು ಕೇವಲ 1800 ರೂ.ಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.! ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon6
Ariyana Glory
ನಾನು ಕೇವಲ 1800 ರೂ.ಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.! ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ
camera icon5
chandra gochar 2025
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ
Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
camera icon9
Suraj Singh
Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ EPFO ದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ...!

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದರೆ,ನಿಮಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್..! ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ₹15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ , ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹15,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು pmvry.labour.gov.in ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.ಸಚಿವಾಲಯದ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ಈಗ 93 ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವರೆಗೆ ಹೊರಾಟಕ್ಕೆ ಶತಸಿದ್ದ-ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು EPFO ​​ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ EPFO ​​ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ನೀವು EPFO ​​ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ.ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಂತರ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು pmvry.labour.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು:

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ EPFO ​​ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PF ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹೊಸ PF ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, EPFO ​​ATM ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ PF ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮದುವೆಗಾಗಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?

ಈಗ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು 75% ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮದುವೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಾವಳಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ..!

75% ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಿಎಫ್‌ನ 75% ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.100% ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ, 12 ತಿಂಗಳ ಸತತ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಉಳಿದ 25% ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು 50% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ .

About the Author
EPFOPFProvident fundFundInvestment

Trending News