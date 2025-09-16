English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 16, 2025, 01:50 PM IST
  • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ
  • ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ತೆರಿಗೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು
  • ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕದ್ದಿದ್ದರೆ ದುರುಪಯೋಗದ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ..!
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್ ಎಂದರೇನು?  
ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ OTP ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
1. UIDAIನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://uidai.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.  
2. "ನನ್ನ ಆಧಾರ್" ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ "ಆಧಾರ್ ಸೇವೆಗಳು" ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, "ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್/ಅನ್‌ಲಾಕ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.  
3. "ಲಾಕ್ ಯುಐಡಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.  
4. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು "ಒಟಿಪಿ ಕಳುಹಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.  
5. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದ OTPಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆಧಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

SMS ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು:  

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, SMS ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು:  
1. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ 1947ಗೆ "GETOTP ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳು" ಎಂದು SMS ಕಳುಹಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆ: GETOTP 9012).  
2. UIDAIನಿಂದ ಬಂದ OTPಯನ್ನು ಬಳಸಿ, "LOCKUID ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳು + OTP" ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 1947ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆ: LOCKUID 9012 123456).  
3. ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಣ SMS ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆಧಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲು, 16-ಅಂಕಿಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ (VID) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನ:
1. UIDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, "ನನ್ನ ಆಧಾರ್" ಟ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ "ಆಧಾರ್ ಲಾಕ್/ಅನ್‌ಲಾಕ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.  
2. "ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಯುಐಡಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.  
3. 16-ಅಂಕಿಯ VID ನಮೂದಿಸಿ, "ಒಟಿಪಿ ಕಳುಹಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದ OTPಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.  
4. ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

SMS ವಿಧಾನ:  
1. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ "GETOTP VIDಯ ಕೊನೆಯ 6 ಅಂಕೆಗಳು" ಎಂದು 1947ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆ: GETOTP 128888).  
2. UIDAIನಿಂದ ಬಂದ OTPಯನ್ನು ಬಳಸಿ, "UNLOCKUID VIDಯ ಕೊನೆಯ 6 ಅಂಕೆಗಳು + OTP" ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆ: UNLOCKUID 128888 123456).  
3. ಆಧಾರ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಣ SMS ಬರುತ್ತದೆ.

UIDAIನ ಲಾಕ್-ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.

