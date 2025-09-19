ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನವಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ITR Refund News: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2024-2025ರ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದೇ ತಿಂಗಳ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕರು ITR ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಸ್ಲಲಿಸುವ ITRಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡದಿರಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡ್ಡಾಯ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Pre-Validation) ಕಡ್ಡಾಯ. ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. IFSC ಕೋಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಲು incometax.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.
2 ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ (E-Verification) ಕಡ್ಡಾಯ. ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ ITR ಅನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. incometax.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ “E-Verify Return” ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. TDS ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ:
TDS (Tax Deducted at Source) ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ITR ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ TDS ವಿವರಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು.
4. ರಿಫಂಡ್ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ:
ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ರಿಫಂಡ್ ಮೊತ್ತ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಿಫಂಡ್ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
5. ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು:
ITR ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ರಿಫಂಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದರೆ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
IFSC ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ITR ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ITR ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ incometax.gov.in ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ “Refund Status” ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
5 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.