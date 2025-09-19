English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನವಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ITR Refund: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ITR ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವವರು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 19, 2025, 01:56 PM IST
  • ITR ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೈದಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ incometax.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ (E-Verification) ಕಡ್ಡಾಯ.

Trending Photos

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
camera icon6
female and male snakes
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನವಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ITR Refund News: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2024-2025ರ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದೇ ತಿಂಗಳ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕರು ITR ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾವು ಸ್ಲಲಿಸುವ  ITRಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡದಿರಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳ ಪೈಕಿ ಆರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಕಡ್ಡಾಯ: 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Pre-Validation) ಕಡ್ಡಾಯ. ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. IFSC ಕೋಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಲು incometax.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. 

2  ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್  ಕಡ್ಡಾಯ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ (E-Verification)  ಕಡ್ಡಾಯ. ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್‌ ಇಲ್ಲದ ITR ಅನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಫಂಡ್‌ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. incometax.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ “E-Verify Return” ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್‌ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!

3. TDS ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ: 
TDS (Tax Deducted at Source) ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ITR ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.  ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಫಂಡ್‌ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ TDS ವಿವರಗಳು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. 

4. ರಿಫಂಡ್‌ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ: 
ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ರಿಫಂಡ್‌ ಮೊತ್ತ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್‌ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಿಫಂಡ್‌ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. 

5. ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು:
ITR ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ರಿಫಂಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದರೆ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
IFSC ಕೋಡ್‌  ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ITR  ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ... ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ... ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬಂತು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಟೀಸ್

6. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ITR ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಫಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ incometax.gov.in ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ “Refund Status” ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 
5 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾದರೆ  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ITR RefundIRT Refund DelayITRITincome tax

Trending News