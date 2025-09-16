English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು 2025-26ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 16, 2025, 11:47 AM IST
  • ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.
  • ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಬಳಸಿ.
  • ಇನ್‌ಕಾಗ್ನಿಟೊ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (Ctrl+Shift+N).

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ನವದೆಹಲಿ:ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ (ಎವೈ) 2025-26ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನ ಗಡುವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 (ಸೋಮವಾರ) ಆಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 (ಮಂಗಳವಾರ)ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ಗಮನಿಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರರೇ! ಎವೈ 2025-26ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನ ಗಡುವು ಮೂಲತಃ ಜುಲೈ 31, 2025 ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12:00 ರಿಂದ 02:30 ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ:

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ: Win + R ಒತ್ತಿ, temp ಮತ್ತು %temp% ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ.

ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ: ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ (ಕ್ಯಾಶೆ + ಕುಕೀಸ್) ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.

ಬೇರೆ/ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸಿ: ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಇನ್‌ಕಾಗ್ನಿಟೊ/ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ: ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್: Ctrl+Shift+N ಅಥವಾ Ctrl+Shift+P (ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್).

ಬ್ರೌಸರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು-ನಿರ್ಬಂಧಕ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಪಕರಣಗಳು.

ಬ್ರೌಸರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬೇರೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ಮತ್ತೊಂದು ವೈ-ಫೈ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವೇಶ-ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಲ್ಪ್‌ಡೆಸ್ಕ್/ಸಂಪರ್ಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

