ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ನವದೆಹಲಿ:ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ (ಎವೈ) 2025-26ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನ ಗಡುವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 (ಸೋಮವಾರ) ಆಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 (ಮಂಗಳವಾರ)ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ಗಮನಿಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರರೇ! ಎವೈ 2025-26ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನ ಗಡುವು ಮೂಲತಃ ಜುಲೈ 31, 2025 ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12:00 ರಿಂದ 02:30 ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ:
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ: Win + R ಒತ್ತಿ, temp ಮತ್ತು %temp% ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ.
ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ: ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ (ಕ್ಯಾಶೆ + ಕುಕೀಸ್) ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.
ಬೇರೆ/ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸಿ: ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೊ/ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ: ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್: Ctrl+Shift+N ಅಥವಾ Ctrl+Shift+P (ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್).
ಬ್ರೌಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು-ನಿರ್ಬಂಧಕ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಪಕರಣಗಳು.
ಬ್ರೌಸರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ಮತ್ತೊಂದು ವೈ-ಫೈ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವೇಶ-ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಲ್ಪ್ಡೆಸ್ಕ್/ಸಂಪರ್ಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.