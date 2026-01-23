English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ₹50,000 ಇದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ₹50,000 ಇದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು EMI ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:05 PM IST
  • HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ‌ ಶೇ.7.90ರ ಆರಂಭಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
  • 800 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೊಂದಿರೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ

ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ₹50,000 ಇದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

HDFC Bank home loan

: ನೀವು HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲ, EMI ಮತ್ತು ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಅರ್ಥ

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate Calculator: ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ..

ಗರಿಷ್ಠ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.90ರ ಆರಂಭಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.90ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ₹27,10,101ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ EMI ₹22,500ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅದೇ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟು ₹23,68,700ರ ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bank Holiday: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

HDFC Bank home loanHDFC bankHome loanHDFC Bank home loan eligibilityHome loan eligibility on Rs 50000 salaryHDFC Bank home loan

