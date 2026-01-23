ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ₹50,000 ಇದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

HDFC Bank home loan
: ನೀವು HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲ, EMI ಮತ್ತು ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಅರ್ಥ
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.90ರ ಆರಂಭಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.90ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ₹27,10,101ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ EMI ₹22,500ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅದೇ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟು ₹23,68,700ರ ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.
