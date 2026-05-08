HDFC Bank Interest Rates: ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ EMI ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Bank Account Rules Change: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ MCLR (ನಿಧಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ದರದ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ EMI ಹೊರೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ MCLR ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.05 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.55 ರಿಂದ 8.60 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ EMI ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ MCLR ದರಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.05 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ MCLR ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.05, ಮೂರು ತಿಂಗಳ MCLR ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.15 ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ MCLR ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.30 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ MCLR ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 8.35 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 8.45 ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ MCLR ಶ್ರೇಣಿ ಶೇಕಡಾ 8.05 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 8.60 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, MCLR ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೆಚ್ಚ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಲು RBI 2016 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ HDFC ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಖಾತೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಠೇವಣಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಉಚಿತ ಮಿತಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದೆ, ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು (₹20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು) ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ 'ಉಚಿತ ಮಿತಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜೂನ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳೇನು?
- ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 2% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹5,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 2% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
