ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧೀಡೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ..! ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು..!

Atanu Chakraborty resigns: ಗುರುವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 8.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 19, 2026, 07:07 PM IST
  • ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ
  • ಗುರುವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ
  • ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ' ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಧೃಡಿಕರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ.ಈಗ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಈಗ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ..!

ಈಗ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅತನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.ಗುರುವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 8.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶೇ 2.3 ರಷ್ಟು ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡರೂ ಸಹ ಶೇ  4.3 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟದ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದವು.
 

