Hdfc bank revises credit card benefits: HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೋಚರ್ ಆಧಾರಿತ ಲೌಂಜ್ ಪ್ರವೇಶವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು HDFC ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 60,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಉಚಿತ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲೌಂಜ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
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ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲೌಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೌಂಜ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನೀವು ರೂ. 60,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನೀತಿ
ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ರೂ. 150 ಕ್ಕೆ 4 ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ರೂ. 200 ಕ್ಕೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ, ಡಿಸಿಸಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1.75 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.