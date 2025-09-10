HDFC Bank UPI Service: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ HDFC ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ UPI ಸೇವೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಿದೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇಮೇಲ್, ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ; ಮತ್ತೆರಡು ದ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ UPI ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು UPI ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಪ್ರಕಟ..! ಯಾರು ಇನ್? ಯಾರು ಔಟ್
ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ?
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ / ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು
ರುಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ UPI ಪಾವತಿ ಸೇವೆ
HDFC ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ UPI ವಹಿವಾಟು ಸೇವೆ
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ UPI ಸೇವೆಗಳು (ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ)