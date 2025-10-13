English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಕೆಟ್‌ ಥರ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಢೀಕೃತ ಈ ʼಕಾರ್ಡ್‌ʼ! ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌

Credit Card gold discount: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 13, 2025, 10:47 PM IST
    • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ
    • 17% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು
    • ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?

ರಾಕೆಟ್‌ ಥರ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಢೀಕೃತ ಈ ʼಕಾರ್ಡ್‌ʼ! ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
HDFC Infinia Credit Card gold discount: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2025 ರಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,21,525 ತಲುಪಿತ್ತು. ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 

ನೀವು HDFC ಇನ್ಫಿನಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 17% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ನೀವು HDFC SmartBuy ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ Myntra ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಈ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 16.66% (ಸರಿಸುಮಾರು 17%) ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೋಚರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ₹15,000 ಮಾತ್ರ. Myntra ವೋಚರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು Myntra ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೋಚರ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 17% ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

HDFC ಇನ್ಫಿನಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್:
HDFC ಇನ್ಫಿನಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ, ಊಟ, ಗಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹12,500. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

