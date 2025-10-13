HDFC Infinia Credit Card gold discount: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2025 ರಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,21,525 ತಲುಪಿತ್ತು. ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ನೀವು HDFC ಇನ್ಫಿನಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 17% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ನೀವು HDFC SmartBuy ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ Myntra ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಈ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 16.66% (ಸರಿಸುಮಾರು 17%) ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೋಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ₹15,000 ಮಾತ್ರ. Myntra ವೋಚರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು Myntra ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೋಚರ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 17% ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.
HDFC ಇನ್ಫಿನಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್:
HDFC ಇನ್ಫಿನಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ, ಊಟ, ಗಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹12,500. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
