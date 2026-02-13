English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 2ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ₹4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!!

2ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ₹4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!!

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 13, 2026, 08:02 PM IST
  • ಮುಂದುವರಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ
  • ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ50
  • ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ₹4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ

2ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ₹4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!!

Stock market crash: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿತು. 

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!

ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,048 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ (ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು) 82,626.76ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NSE ನಿಫ್ಟಿ50 ಕೂಡ 336 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ (ಶೇ.1.3ರಷ್ಟು) 25,471.10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಗುರುವಾರದ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕೂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್‌ಇ-ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕರಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 467 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!?

ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ  

ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ವಿಪ್ರೊ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಂಫಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್‌ಗಳು ಶೇ.4ರಿಂದ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಬಿಎಸ್‌ಇಯ 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,281.55 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಟಿಸಿಎಸ್ ಕೂಡ ಶೇ.4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು 2,579 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು, ಇದು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ 30 ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಷೇರುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದವು.

ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರುಗಳು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ನಡುವೆಯೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು. ಆದರೆ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಕುಗ್ಗಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ

ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಷೇರುಪೇಟೆಯಯನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಇದೆ.   

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

STOCK MARKET CRASHStock market bloodbathSensex crashesStock Market HighlightsSENSEX

