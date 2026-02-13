2ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ₹4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!!

Stock market crash: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿತು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!
ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,048 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ (ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು) 82,626.76ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NSE ನಿಫ್ಟಿ50 ಕೂಡ 336 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ (ಶೇ.1.3ರಷ್ಟು) 25,471.10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಗುರುವಾರದ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕೂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್ಇ-ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 4.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕರಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು 467 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ವಿಪ್ರೊ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಂಫಸಿಸ್ನಂತಹ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ಗಳು ಶೇ.4ರಿಂದ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಬಿಎಸ್ಇಯ 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,281.55 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಟಿಸಿಎಸ್ ಕೂಡ ಶೇ.4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು 2,579 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು, ಇದು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 30 ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಷೇರುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದವು.
ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರುಗಳು
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ನಡುವೆಯೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು. ಆದರೆ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕುಗ್ಗಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ
ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಷೇರುಪೇಟೆಯಯನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಇದೆ.