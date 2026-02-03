English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚೀನಾ-ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ, UKಗೆ ಕಡಿಮೆ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಚೀನಾ-ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ, UKಗೆ ಕಡಿಮೆ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:03 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕವು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಅಮೆರಿಕವು UK ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನ ಶೇ.25ರಿಂದ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO
EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
camera icon5
Dhan Shakti Rajayoga 2026
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
EPFO
EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
camera icon5
Gold rate
ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
ಚೀನಾ-ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ, UKಗೆ ಕಡಿಮೆ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

US Import Duty List: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕವು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಸುಂಕ ಸಮರ' ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌, ಇದೀಗ ದಿಢೀರ್‌ ಸುಂಕ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತವನ್ನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 34% ಕುಸಿತಕಂಡ ಚಿನ್ನ: ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಾತುಕತೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್‌, “ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಗೌರವವಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ. ವ್ಯಾಪಾರ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರತಿವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ-ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕವನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 25% ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕೇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು “BUY AMERICAN”ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ $500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ US ಇಂಧನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗೆ 8 ಹಬ್ಬಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಪ್ರಮಾಣ

ದೇಶ

ಸುಂಕ ಪ್ರಮಾಣ (%)

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (UK) 

 10

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ 

 15

ಸ್ವಿಟ್ಟರ್‌ಲೆಂಡ್ 

 15

ಜಪಾನ್ 

 15

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

 15

ಭಾರತ 

 18

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 

 18

ಮಲೇಷ್ಯಾ 

 19

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ 

 19

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ 

 19

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 2

 20

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 

 20

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 

 30

ಚೀನಾ 

 37

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ 

 40

ಲಾವೋಸ್ 

 40

ಬ್ರೆಜಿಲ್ 

 50
About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Donald TrumpNarendra ModiPM ModiamericaTAX

Trending News