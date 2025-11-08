FD ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ 5 ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

High return investment options: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಅನೇಕರು FD ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ FDಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ 5 ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ, Debt, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಿಧಿಗಳಿವೆ. SIP (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ) ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ FDಗಿಂತಲೂ 2–3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ NSC, KVP, SCSS, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FDಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ: ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್: ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ETF ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ (SGB) ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು FDಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ: FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದರೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆಗಳು, PPF, ಚಿನ್ನ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)