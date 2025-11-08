English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • FD ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ 5 ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

FD ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ 5 ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಂದ FD ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು, PPF, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:31 PM IST
  • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 28 ರ ಲುಕ್‌, ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌! ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
camera icon6
Milind Soman
65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 28 ರ ಲುಕ್‌, ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌! ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon8
Actress Dia Mizra
ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
EPS
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
FD ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ 5 ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

High return investment options: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಅನೇಕರು FD ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ FDಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ 5 ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ, Debt, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಿಧಿಗಳಿವೆ. SIP (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ) ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ FDಗಿಂತಲೂ 2–3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ! ಟ್ರೆಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ NSC, KVP, SCSS, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FDಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ: ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್: ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ETF ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ (SGB) ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು FDಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತಾ..? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು..

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ: FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದರೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆಗಳು, PPF, ಚಿನ್ನ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

High return investment optionsinvestment alternatives to fixed depositsbest long term investment plansMutual Fund SIP InvestmentFixed Deposit Alternatives

Trending News