How to save money: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಬಾರದು. ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಮೊದಲು ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಎಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಹಣ ಕೂಡ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಖರ್ಚು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಂದ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಲಾಭ ಬರುವಂತಹ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಭ ಬರುವುದು ಖಚಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು.
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ಹಣ ಉಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಹೌದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಮೂರು ಆನ್ಲೈನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ.