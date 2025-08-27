ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸಿಇಒ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವರ ವೇತನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,06,48,67,544 ಕೋಟಿ

Top 10 Highest-Paid CEOs: ಸಿಇಒಗಳು (ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾರಿ ಸಂಬಳ, ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಿಇಒಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ಸಿಇಒಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಾಖಲೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೃಹತ್ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
2025ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಾಪ್ 10 ಸಿಇಒಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್: ಟೆಸ್ಲಾ $23.5 ಬಿಲಿಯನ್
2. ಟಿಮ್ ಕುಕ್: ಆಪಲ್ $770.5 ಮಿಲಿಯನ್
3. ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ: ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ $280 ಮಿಲಿಯನ್
4. ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ $561 ಮಿಲಿಯನ್
5. ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ $435.5 ಮಿಲಿಯನ್
6. ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಲೀಫರ್: ರೆಜೆನೆರಾನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ $452.9 ಮಿಲಿಯನ್
7. ಮಾರ್ಕ್ ಬೆನಿಯೋಫ್: ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ $439.4 ಮಿಲಿಯನ್
8. ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ $309.4 ಮಿಲಿಯನ್
9. ರಾಬರ್ಟ್ ಎ. ಕೋಟಿಕ್: ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಬ್ಲಿಝಾರ್ಡ್ $296.7 ಮಿಲಿಯನ್
10. ಹಾಕ್ ಇ. ಟ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಡ್ಕಾಮ್ $288 ಮಿಲಿಯನ್
