English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸಿಇಒ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವರ ವೇತನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,06,48,67,544 ಕೋಟಿ

ಸಿಇಒಗಳು (ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾರಿ ಸಂಬಳ, ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:33 PM IST
    • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಿಇಒಗಳು
    • ಅನೇಕರು ಭಾರಿ ಸಂಬಳ, ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 1500 ರೂ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಟೋ ಯಾವುದು?
camera icon11
Aishwarya Rai Net Worth
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 1500 ರೂ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಟೋ ಯಾವುದು?
ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ..! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ..
camera icon7
ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ..! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ..
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸಿಇಒ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವರ ವೇತನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,06,48,67,544 ಕೋಟಿ
highest-paid CEOs

Top 10 Highest-Paid CEOs: ಸಿಇಒಗಳು (ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾರಿ ಸಂಬಳ, ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಶಿವ ಕೋಪದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಣಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ತಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀದಿನ ಇಂಚಿಂಚು ಬೆಳೆಯುತ್

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಿಇಒಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ಸಿಇಒಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಾಖಲೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೃಹತ್ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

2025ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಾಪ್ 10 ಸಿಇಒಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

1. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್: ಟೆಸ್ಲಾ $23.5 ಬಿಲಿಯನ್
2. ಟಿಮ್ ಕುಕ್: ಆಪಲ್ $770.5 ಮಿಲಿಯನ್
3. ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ: ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ $280 ಮಿಲಿಯನ್
4. ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ $561 ಮಿಲಿಯನ್
5. ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ $435.5 ಮಿಲಿಯನ್
6. ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಲೀಫರ್: ರೆಜೆನೆರಾನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ $452.9 ಮಿಲಿಯನ್
7. ಮಾರ್ಕ್ ಬೆನಿಯೋಫ್: ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ $439.4 ಮಿಲಿಯನ್
8. ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ $309.4 ಮಿಲಿಯನ್
9. ರಾಬರ್ಟ್ ಎ. ಕೋಟಿಕ್: ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಬ್ಲಿಝಾರ್ಡ್ $296.7 ಮಿಲಿಯನ್
10. ಹಾಕ್ ಇ. ಟ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಮ್ $288 ಮಿಲಿಯನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

highest-paid CEOshighest-paid CEOs in Kannadahighest-paid CEOs in 2025

Trending News