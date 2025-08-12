English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

New Hero Glamour 125: ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ 125 CC ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Aug 12, 2025
  • ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ 125 CC ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಹೀರೋ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಬೈಕ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

New Hero Glamour 125: ಹೀರೋ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ 125 CC ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 125 CC ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸಣ್ಣ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಟಾಗಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬಟನ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ :ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದೇ ಒಂದೇ ರೈಲು, ಆದರೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಟೇಶನ್

ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ LCD ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಬಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀರೋ ಕರಿಜ್ಮಾ XMR 210 ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 250Rನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಘಟಕದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮುಂಬರುವ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125 ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, SMS, ಕರೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಮಾದರಿಯು ಸವಾರರ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೋಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 75,000 ರೂ.! ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ.. ಬಿಡ್ತಿರೋ...

ಆದರೆ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ 125ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 125 CC ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಡಾ CB ಶೈನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

