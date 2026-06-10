Hero Splendor Plus: ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ Hero Splendor Plus ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ Splendor Plusಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
Hero MotoCorp ಉತ್ಪಾದಿಸುವ Splendor Plus 97.2cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ OHC ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Hero Splendor Plusನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ. ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್, ಹಗುರವಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ Hero Splendor Plus ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹77,557 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ₹80,331ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ Splendor Plus ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. i3S (Idle Stop-Start System) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಂತಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರುಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ Hero Splendor Plus ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. Hero Splendor Plus ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾನಗರಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. Hero MotoCorpನ ವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ Splendor Plus ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ Splendor Plus ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ Hero Splendor Plus ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಜವಾದ ‘ಮೈಲೇಜ್ ಕಿಂಗ್’ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.