  Hero vs TVS: ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ vs TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್.. ಯಾವ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ?

Hero vs TVS: ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ vs TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್.. ಯಾವ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ?

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೀರೋದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 10:47 PM IST
  • ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ vs ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
  • ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 70-73 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ

Hero vs TVS: ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ vs TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್.. ಯಾವ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ?

Hero Splendor vs TVS Star City Plus: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 73,903 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 72,500 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ?

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು?

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, OHC ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 8,000 rpmನಲ್ಲಿ 5.9 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,000 rpmನಲ್ಲಿ 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-73 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ 9.8 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 700 ಕಿ.ಮೀ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ನಿಂದ ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ..! ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಇಓ..!

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು?

ಟಿವಿಎಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 109 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್, ಬಿಎಸ್-6 ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಎಂಜಿನ್ 7,350 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8.08 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 4,500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ 8.7 ಎನ್‌ಎಂ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 17-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಆಧರಿಸಿ ಎರಡು ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

