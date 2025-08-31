English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ Hero XPulseನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು & ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Hero Xpulse 421 : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋದಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್ 421 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:54 PM IST
  • ಹೀರೋದಿಂದ XPulse 421 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ
  • ಇದು 421cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ DOHC 4-ವಾಲ್ವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ

Hero Xpulse 421 Adventure Bike: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋ ಶೀಘ್ರವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್ 421 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್ 421 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್‌ನ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಹೊಸ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್ 421 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಸವಾರಿಗೆ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 421cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ DOHC 4-ವಾಲ್ವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 45 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರು-ವೇಗದ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!!‌

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ 2026ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 2.40 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಸ ಬೈಕ್‌ಗಳಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್ 421 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

