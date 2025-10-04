English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R ಖರೀದಿಸಿ... ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು 91,116 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 94,504 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 124.7cc ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 11.55PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.5Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:09 AM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ 125 CC ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R ಬೈಕ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 91,116 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 94,504 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

Hero Xtreme 125R: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 125 CC ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್, ಹೋಂಡಾ, ಟಿವಿಎಸ್, ಬಜಾಜ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R. ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ನಿಂದ ಇದು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 20,000 ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸುಲಭ EMIಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ EMI ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು...

ರೂಪಾಂತರಗಳು & ಬೆಲೆ: ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು 91,116 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 94,504 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 124.7cc ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 11.55PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.5Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ! DA ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೋನಸ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..

ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್: ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 66 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆ 7,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು

* ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R ಅನ್ನ ಯುವಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ
* ABS (ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್)
* i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
* 10-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್
* LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು: ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ 20,000 ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸುಲಭ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (EMI) ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R IBS ರೂಪಾಂತರ ಸಾಲ & EMI ವಿವರಗಳು

* ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ: 94,504 ರೂಪಾಯಿ
* ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ: 1,08,621 ರೂಪಾಯಿ
* ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್: 20,000 ರೂಪಾಯಿ
* ಬೈಕ್ ಸಾಲ: 88,621 ರೂಪಾಯಿ
* ಸಾಲದ ಅವಧಿ: 3 ವರ್ಷಗಳು
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: 10 ಪ್ರತಿಶತ
* ಇಎಂಐ: 2,860 ರೂಪಾಯಿ
* ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: 14,323 ರೂಪಾಯಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

