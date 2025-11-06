ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಟೋಪಿ! ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ

Gold Buying Tips: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟ್ರಾಪ್ಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟ್ರಾಪ್ ಎಂದರೆ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು 1.22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 1.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 4,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಾಲ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)