  • ಕಡಿಮೆ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ ಇದು! ರೈತರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸಾಯ

High Income Farming: ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:02 PM IST
High Income Farming: ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯ. ಲೆಟ್ಯೂಸ್, ಪಾಲಕ್‌ನಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು 20ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ.50,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ಈ ಆದಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 600ರಿಂದ 800 ಕೆಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುವ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ರೈತರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.20,000 ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಕೂಡ ಬೇಗ ಮರಳುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೇರ ಮಾರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಬೀಜ, ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೊಪ್ಪು ಕೃಷಿ ರೈತರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

