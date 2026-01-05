English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫಿಕ್ಸಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ!

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:10 PM IST
  • ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ
  • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್‌

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನುನ ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

ಇಂಡೇಕ್ಸ್‌ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.     ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಡೇಕ್ಸ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ಟ್ರೆಡಡ್‌ ಫಂಡ್ಸ್‌ ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್‌ ಇಂಡೇಕ್ಸ್‌ ಫಂಡ್‌ನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಾನ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ಟ್ರೆಡಡ್‌ ಫಂಡ್ಸ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಇಂಡೇಕ್ಸ್‌ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿಸಿ ಫಂಡ್‌ ಯೂನಿಟ್‌ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.     

ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಸಾಲದಂತಹ ವಹಿವಾಟು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಿಂತ ಆದಾಯ ಮಸ್ತ್‌ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಗಿಲ್ಟ್‌ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಅನ್ನೋದೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್‌ನಂತೆ ಗಿಲ್ಟ್‌ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

