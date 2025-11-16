5 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, SBI, PNB, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

Post Office 5 year fd interest rate: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈ ವರ್ಷ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1.00ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. RBI ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FDಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, SBI, HDFCನಂತಹ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.05% ರಿಂದ 7.05%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.05% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.40% ರಿಂದ 6.90% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.40% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90%ರಷ್ಟು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB): ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 6.25% ರಿಂದ 7.05%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗಳಿಗೆ 6.25%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75% ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
