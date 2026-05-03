Three wheel electric scooter: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Hindustan Power Kela Sons ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊಸಬರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತರ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಕೂಟರ್
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟನ್ನ ಸೋಫಾದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಸೀಟು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಲಗೇಜ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ & ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿ, 10-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸೀಟುಗಳು ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುಷನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು?
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು 60V 32Ah ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರರು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವವನ್ನ ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.