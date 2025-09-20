English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಲಿದೆ ದುಬಾರಿ : ಮನೆಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು  5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ 

ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು, ಚಾಲಕರು, ದಾದಿಯರು, ಅಡುಗೆಯವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು 5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 12:54 PM IST
  • ಮನೆಕೆಲಸದವರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ
  • ಮನೆಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವವರು 5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು
  • ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

Trending Photos

ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ! ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
camera icon6
Gold price
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ! ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Kusha Kapila
ಯೌವ್ವನ ಭಯಾನಕ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವಾದವು..! ಗೋವಾ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಲಿದೆ ದುಬಾರಿ : ಮನೆಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು  5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ 

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ, ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯವರಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರಿಗಾಗಿ ಮನೆಕೆಲಸದವರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು, ಚಾಲಕರು, ದಾದಿಯರು, ಅಡುಗೆಯವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು 5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ವೇತನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..!

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಠೇವಣಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನದ 5% ವರೆಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು.
ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? :
ಈ ನಿಧಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಕತ್ತರಿ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ

ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? : 
ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇತನ,  ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕಗಳಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Domestic helpwelfare feekarnataka govtKarnataka govt on domestic helpMaid

Trending News