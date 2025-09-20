ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಲಿದೆ ದುಬಾರಿ : ಮನೆಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು  5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕ 

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ, ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯವರಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರಿಗಾಗಿ ಮನೆಕೆಲಸದವರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು, ಚಾಲಕರು, ದಾದಿಯರು, ಅಡುಗೆಯವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು 5% ವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?:
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ವೇತನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಠೇವಣಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನದ 5% ವರೆಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು.
ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? :
ಈ ನಿಧಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? :
ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇತನ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಲ್ಕಗಳಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.