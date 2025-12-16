English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

indian rupee fall: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಜನರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 16, 2025, 11:50 AM IST
  • ದೇಶವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಎದುರಿಸದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ



dollar vs rupee: ದೇಶವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಎದುರಿಸದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರ 90.78 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಗಳವಾರ 5 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 90.83 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಜೀವಮಾನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಜನರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ RBI ಸೆನ್ಸೇನಲ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ..   

ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರವು 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಹಿಂದೆ, ಇದು ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 4,500 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಈಗ ಆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಸಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್‌ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

   

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇವುಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

 

