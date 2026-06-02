Home Loan Eligibility: ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಂ ಲೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಂ ಲೋನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೋಂ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಂ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಳದ 40 ರಿಂದ 60 ಶೇಕಡಾ ಭಾಗವನ್ನ EMI ಪಾವತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಸಾಲಗಳ EMI ಇದ್ದರೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೋಂ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೋಂ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
