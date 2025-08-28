English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Home Loan EMI: 25 ವರ್ಷಗಳ Home Loan ನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ...!

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI: ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೂ. 40,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 04:55 PM IST
  • ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ರೂ.40,000
  • ಎರಡನೇ ವರ್ಷ: ರೂ.43,000
  • ಮೂರನೇ ವರ್ಷ: ರೂ. 46,200 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಇಎಂಐ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇಎಂಐಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ EMI ಯ 90% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಸಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 50 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಬಡ್ಡಿ ದರ: 8.5%

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ: 25 ವರ್ಷಗಳು

ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ: ರೂ. 40,000

ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು 4.8 ಲಕ್ಷ ರೂ. (40,000 × 12 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ 4.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸರಳ ಉಪಾಯ:

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜಕ ವಿಜಯ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI: ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೂ. 40,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು 7.5% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ.

ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ರೂ.40,000

ಎರಡನೇ ವರ್ಷ: ರೂ.43,000

ಮೂರನೇ ವರ್ಷ: ರೂ. 46,200 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಎರಡೂ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು 7.5% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ರೂ. 35- ರೂ. 40 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

