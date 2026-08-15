/Home Loan: ₹50,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು EMI? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ!

Home Loan EMI: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಾವತಿಸಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು Home Loan ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ EMIಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಬಳದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ EMIಗೆ?
ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 50–60% ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನ ಸಾಲದಾತರು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 50–60% ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ EMIಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಕಾರು ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಮುಂತಾದ ಇತರ EMIಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು, ಮನೆ ಸಾಲದ EMIಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ take-home salaryಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ take-home salary ₹50,000 ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮನೆ ಸಾಲದ EMI ₹15,000–₹20,000 ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರ್ಚು, ಆಹಾರ, ವಿದ್ಯುತ್, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ₹50,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ₹30,000–₹35,000 EMI ಬಂದರೆ, ತಿಂಗಳ ಉಳಿದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
EMI ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಷಯ; ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು EMI ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ₹40 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲವೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದೇ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿ, ನಂತರ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Down Payment ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಖರೀದಿದಾರನೇ Down Payment ಆಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 75–90ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಬಹುದು; ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯವಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ down payment ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ EMI ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
CIBIL Scoreಗೂ ಮಹತ್ವ ಇದೆ
Home Loan ಪಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ CIBIL/credit score ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ credit history ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 750 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ credit scoreಅನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ credit card bill ಮತ್ತು ಇತರ EMIಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುವುದು score ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ credit report ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈಗಾಗಲೇ EMI ಇದ್ದರೆ?
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ car loan, personal loan ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಲದ EMI ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸ Home Loan ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಸಂಬಳ ₹60,000
* Car Loan EMI ₹8,000
* Personal Loan EMI ₹5,000
ಈಗ Home Loan EMIಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಈ ₹13,000 ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ Home Loan ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
Emergency Fund ಇರಲೇಬೇಕು
Home Loan ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು EMI ಕಟ್ಟುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ EMIಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಅಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು EMIಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Emergency Fund ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ EMI ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
EMI ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲ ಅಗ್ಗ ಎಂದಲ್ಲ!
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ Loan Tenure. ನೀವು 20 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಸಿಕ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷದ Home Loanಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ 8% ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, 25 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ EMI ಸುಮಾರು ₹38,591 ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ EMI ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ tenure ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಡ್ಡಿದರ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
Home Loan ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ offerಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ interest rate, processing fee, legal charges ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅಲ್ಲದೆ floating-rate loan ಆಗಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ EMI ಅಥವಾ loan tenure ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು.
Prepayment ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, bonus ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವಾದಾಗ Home Loanನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ prepay ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ prepayment ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ loan agreement ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ chargesಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Home Loan ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ನೀವು ಪ್ರತೀತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು EMIಯನ್ನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಈಗಿರುವ EMIಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು, down payment, emergency fund ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಳದ 50–60%ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಗಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ EMIಗೆ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ EMIಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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