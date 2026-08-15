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Home Loan: ₹50,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು EMI? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ!

Home Loan: ಮನೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ EMI ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ EMIಗಳು ಆದಾಯದ 50–60% ಒಳಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಯುವಂತೆ EMI ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. Down Payment, CIBIL Score, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು Emergency Fund ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಾಲವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 15, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:25 PM IST
Home Loan: ₹50,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು EMI? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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