Housing loan offers 2026: ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 7.10% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರ EMI ಭಾರವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
1) Central Bank of India
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ಯೋಜನೆ: ಸೆಂಟ್ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹ ಯೋಜನೆ
* ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: 0.50% + GST (ಗರಿಷ್ಠ ₹20,000)
2) Bank of India
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: 0.25%
* ಮಿತಿ: ₹1,500 ರಿಂದ ₹20,000
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ₹13,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
3) Bank of Maharashtra
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ವಿಶೇಷತೆ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ
* ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ಇಲ್ಲ
4) Indian Overseas Bank
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: 0.50% (ಗರಿಷ್ಠ ₹20,000)
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ CIBIL Score ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 300 ರಿಂದ 900ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. 800+ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ EMI ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಳೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
7.10% ಬಡ್ಡಿದರ “ಆರಂಭಿಕ” ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ದರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಸಾಲದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುವ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಯೋಜನೆ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)