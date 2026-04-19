ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ: ಕಡಿಮೆ EMIಗೆ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಆಫರ್; CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖ್ಯ!

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 19, 2026, 09:59 PM IST
  • ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ
  • ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 7.10% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ
  • ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯ

Housing loan offers 2026: ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ 7.10% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರ EMI ಭಾರವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

1) Central Bank of India
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ಯೋಜನೆ: ಸೆಂಟ್ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹ ಯೋಜನೆ
* ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: 0.50% + GST (ಗರಿಷ್ಠ ₹20,000)

2) Bank of India
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: 0.25%
* ಮಿತಿ: ₹1,500 ರಿಂದ ₹20,000

3) Bank of Maharashtra
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ವಿಶೇಷತೆ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ
* ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ಇಲ್ಲ

4) Indian Overseas Bank
* ಬಡ್ಡಿದರ: 7.10% ರಿಂದ
* ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: 0.50% (ಗರಿಷ್ಠ ₹20,000)

CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ CIBIL Score ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಿಬಿಲ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ 300 ರಿಂದ 900ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. 800+ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ EMI ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಳೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

7.10% ಬಡ್ಡಿದರ “ಆರಂಭಿಕ” ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ದರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಸಾಲದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

