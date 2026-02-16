ಈ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್!!

Honda BigWing showroom offers: ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಹೋಂಡಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ ಹೋಂಡಾ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. MY2025 ಮಾದರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ವಿಂಗ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಹಾರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನ 8.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ GST ಬದಲಾದ ನಂತರ ಬೆಲೆ 9.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈಗ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ, ಇದರ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಶೋರೂಂ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಹೋಂಡಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 755cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 9,500 rpmನಲ್ಲಿ 90.5 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 7,250 rpmನಲ್ಲಿ 75 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಹಾರ್ನೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USD ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್
ಅದೇ ರೀತಿ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಹು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.