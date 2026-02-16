English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್!!

ಈ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್!!

ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. MY2025 ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಫರ್‌ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 16, 2026, 11:42 AM IST
  • ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
  • ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಹೋಂಡಾ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Trending Photos

ʼಹುಚ್ಚʼ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ರೇಖಾ!
camera icon5
Rekha Vedavyas
ʼಹುಚ್ಚʼ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ರೇಖಾ!
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
camera icon14
Panchagrahi Yoga
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
camera icon6
Gold
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
ಈ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್!!

Honda BigWing showroom offers: ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಹೋಂಡಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಿಡಲ್‌ವೇಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ ಹೋಂಡಾ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. MY2025 ಮಾದರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್‌ವಿಂಗ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೋಂಡಾ ಹಾರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ

ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನ 8.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ GST ಬದಲಾದ ನಂತರ ಬೆಲೆ 9.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈಗ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ, ಇದರ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡಲ್‌ವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಶೋರೂಂ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಹೋಂಡಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 755cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 9,500 rpmನಲ್ಲಿ 90.5 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 7,250 rpmನಲ್ಲಿ 75 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಡೌನ್‌ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಹಾರ್ನೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USD ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ 88% ತೆರಿಗೆ: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್‌ನಿಂದಲೇ ₹14,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ!!

ಹೋಂಡಾ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್

ಅದೇ ರೀತಿ CB750 ಹಾರ್ನೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಹು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Honda CB750 Hornet price dropHonda BigWing showroom offerspremium middleweight bike dealsHonda Hornet 750 featuresHonda CB750 Hornet

Trending News