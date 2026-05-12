Honda NX500: ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೋಂಡಾ (Honda) ತನ್ನ ಹೊಸ Honda NX500 ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. “No Clutch Needed” ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಇದೀಗ ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Honda ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ E-Clutch ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸವಾರರ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ Honda NX500 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ E-Clutch ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸವಾರರು ಕ್ಲಚ್ ಲೀವರ್ ಬಳಸದೇ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೈ ನೋವು ಹಾಗೂ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತಾ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ; ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸವಾರರು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಕೆಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 471cc ಪ್ಯಾರಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 47PS ಪವರ್ ಹಾಗೂ 43Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಂಜಿನ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
Honda NX500ನಲ್ಲಿ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Bluetooth ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, Honda RoadSync, Navigation, Traction Control ಹಾಗೂ Dual-Channel ABS ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ LED ಲೈಟಿಂಗ್, USD ಫೋರ್ಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಶೈಲಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ Honda NX500 E-Clutch ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹7.44 ಲಕ್ಷವೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ Honda BigWing ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ Kawasaki Versys 650, Benelli TRK 502 ಹಾಗೂ Royal Enfield Himalayan 450 ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ E-Clutch ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Honda NX500ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.