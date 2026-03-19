₹80 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್..!

Honda Livo launch: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೈಲಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಬೆಲೆ
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಡ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹79,555 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ), ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹82,122 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಆಗಿದೆ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ (ಆರ್ಟಿಒ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸುಮಾರು ₹90,000 ರಿಂದ ₹95,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ)ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು 109.51cc, BS6-ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 8.7 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 9.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಸುಮಾರು 85 ಕಿಮೀ/ಗಂ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಮೈಲೇಜ್
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ತನ್ನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು 70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 55 ರಿಂದ 65 ಕಿ.ಮೀ ನೀಡುತ್ತದೆ. 9-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಿಚ್, ACG ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬೈಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.