  • ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಹೇಗಿದೆ?

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಹೇಗಿದೆ?

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ XUV7XOಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 13.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 23.64 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 9, 2026, 09:32 AM IST
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ XUV7XO ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹13.66 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್‌ನ ಮೂಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹17.29 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ
  • ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸಫಾರಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್, ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಹೇಗಿದೆ?

Mahindra XUV 7XO: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ SUV XUV 700 ಅನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ XUV 7XO ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಈ 7 ಸೀಟುಗಳ SUVಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ 13.66 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ 7 ಸೀಟುಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7XO ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ SUVಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಬೆಲೆಗಳನ್ನ 7 ಸೀಟುಗಳ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ, MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಮಹೀಂದ್ರ XUV 7XO

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ XUV7XO ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹13.66 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹23.64 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ SUV ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹14.96 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹24.92 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ

ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಸಫಾರಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಯ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹14.66 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹25.96 ಲಕ್ಷ.

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್

ಎಂಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್‌ನ ಮೂಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹17.29 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹19.49 ಲಕ್ಷ. ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕ 2026 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಏನಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ?

ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಜರ್

ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈನ ಏಕೈಕ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಅಲ್ಕಾಜರ್‌ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ₹14.50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯು ₹21.21 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಅಲ್ಕಾಜರ್‌ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ₹15.49 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯು ₹21.21 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mahindra XUV 7XOMahindra XUV 7XO priceMahindra XUV 7XO optionsTata SafariMG Hector

