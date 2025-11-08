English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • DMart ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ

DMart ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ

DMart: ಡಿ ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:09 PM IST
  • ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
  • ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತಂತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದ್ದರೇ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕರಗುವುದು..
camera icon6
Muskmelon Health Benefits
ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದ್ದರೇ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕರಗುವುದು..
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
EPS
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
Gouri Kishan : ದೇಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಟಿ!
camera icon8
Gouri kishan
Gouri Kishan : ದೇಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಟಿ!
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
Gold
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!
DMart ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ

DMart: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತಂತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಂದ ಟೈಯರ್ 2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ 3 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಒಣ ಆಹಾರಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು, ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ?: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್‌ಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅಥವಾ, ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.

ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ! ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳಿವೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಂದರೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು… ಹೌದು, ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ನೀವು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್… DMart ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು… ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ… ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಬೇಕೆ? ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ..

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

DMartDMart offersdmart online shoppingDMart ReadyDmart online delivery

Trending News