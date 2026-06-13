How gold prices in india decided: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,56,704 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಯಾರು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇರುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಲವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸೇರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು :
ಕರೆನ್ಸಿ: ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳು: ಅಸ್ಥಿರ ನೀತಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು, ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳು: ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಕುಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾರತವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಈಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಗಟು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುದಾರರನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
2) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ
3) ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
4) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
5) ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
6) ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
7) ಭಾರತೀಯ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಗಮ
ಇವು ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಆಮದುದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಆಮದು ಸುಂಕ, ವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಈಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬುಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ : ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ತೂಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ.
ಎಲ್ಬಿಎಂಎ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಯಂತೆ ನಿಮಿಷ-ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ಲಂಡನ್ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ : ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಖರೀದಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಬೆಲೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೂಕದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಂದೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೇ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ಬಳಸುವ ಅದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಲೈವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದ ಬೆಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಆಧಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾಗ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ, ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆಮದು ಸುಂಕ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನೀತಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ ಎರಡನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇವೇ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳು. ಇವುಗಳು ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ.