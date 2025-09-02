English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಂತಿರಬಹುದು.. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

EPFO ​​3.0 Interest rate : 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ EPFO ​​8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು EPFO ​​ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು EPFO ​​ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದೆ. EPFO ​​3.0 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 2, 2025, 02:37 PM IST
EPFO ​​3.0 updates :  2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯು ಸತತ 36 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು EPFO ​​2025 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ EPF ಖಾತೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? : EPFO ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿ (EPF Interest) ಜಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, EPF ಖಾತೆಯು ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ EPF ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗದಂತೆ EPF ಹಣವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ

ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಿ : ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರು ಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

EPFO 3.0 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ (EPF UPI Withdrawal) ನೇರ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೊವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

EPF InterestEPF Account Inactiveepf account transferEPF WITHDRAWAL

