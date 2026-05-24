SIP ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
Mutual Funds SIP Calculator: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಯುವಕರು SIP ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 SIP ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹2 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, SIP ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿ 12% ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ₹2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹36 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲಾಭದಿಂದ ನಿಧಿ ₹2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ “ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
SIP ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ SIP ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)