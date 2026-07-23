SIM Fraud Alert: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಇತರರ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನ ವಂಚನೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ (Sanchar Saathi) ಎಂಬ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಎಂದರೇನು?
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಭದ್ರತಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಕಳುವಾದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು SIMಗಳಿವೆ? ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಲು:
* ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
* Know Your Mobile Connections (TAFCOP) ಸೇವೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ OTP ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
* ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪರಿಚಿತ SIM ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ವರದಿ (Report) ಮಾಡಬಹುದು.
* ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* "Not My Number" ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ "Not Required" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿ.
* ನಂತರ Report ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.
ದೂರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ Ticket ID ಅಥವಾ Request ID ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ DoT ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದರಿಂದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳು
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಕೇವಲ SIM ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲಕ:
* ಕಳುವಾದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಮೊಬೈಲ್ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
* ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
* ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. OTPಗಳನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು SIMಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.