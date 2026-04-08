ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿವರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 8, 2026, 03:14 PM IST
  • ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು

Aadhaar Card Updates: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ವಿವರಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ KYC ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು UIDAI ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು..?

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಯುಐಡಿಎಐ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಸರನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನಿಯಮಗಳು..

- ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಲಿಂಗವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಿತಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಿತಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಧಾರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು UIDAI ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

