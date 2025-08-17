PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು..! ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ

PF Withdrawal limit : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಮುಖ್ಯ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಭದ್ರತಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ (EPFO) ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ : ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು 58 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬಹುದು.