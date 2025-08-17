English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PF Withdrawal : ಸಂಬಳದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗುವ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ, ಮನೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ-ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೇ ಸಹಾಯಕರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:40 PM IST
    • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
    • ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಮುಖ್ಯ.
    • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು..! ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ

PF Withdrawal limit : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಮುಖ್ಯ.

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಭದ್ರತಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ (EPFO) ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ : ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು 58 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬಹುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

