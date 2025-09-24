ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ PF ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ? EPFO ನೀಡಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ನೌಕರರು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು ನಿಂತ ನಂತರ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಂಪರ್ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನ
ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ? :
EPFO ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಅವರ EPF ಖಾತೆಯು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ , 61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 61 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 61 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್...! 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..!
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ? :
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಕ್ರಿಯ UAN ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಇದರ ನಂತರ, ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿ ಎಂದರೇನು? :
ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ, ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 4 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಏರಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೌಕರರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.