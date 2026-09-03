/ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ನೆರವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Karnataka Government Housing Scheme: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸು. ಆದರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೂ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮರಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡ ಮತ್ತು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಈಗ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು’ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು ಯೋಜನೆ ಏನು?
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು’ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇದ್ದು ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹೊಂದಿರದವರು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯದವರು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಗುಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಲಿತರು, ಗಿರಿಜನರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಮತ್ತು ವಿಧವಾ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು?
ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಡ್, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ, ಸ್ವಂತ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ MRO, MPDO, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ನೆರವು?
ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಹೊಸ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ?
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಸತಿರಹಿತರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ವಸತಿ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಸವ ವಸತಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಮೀನು/ಮನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆಯೇ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು SC/ST ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷದ ನೆರವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
₹5 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬರಲಿದೆಯೇ?
ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ 2026-27ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು SC/ST ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಹಣ’ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಇಲು ಯೋಜನೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, 2026-27ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಹೊಸ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು SC/ST ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.