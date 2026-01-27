ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ತಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ! ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

Dubai gold price today: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೀವು ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ 1 ಕೆಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತರಬಹುದಾದರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು.ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,62,710 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ 1,50,000 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 12,710 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುಬೈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ AED 601 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಿನಿಮಯ ದರ 1 AED = 25 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,50,250 ರೂ. (ಸುಮಾರು 1,50,000 ರೂ.) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದ ಮೊದಲು, ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 12,710 ರೂ. ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಉಳಿತಾಯವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ನೀವು ತಂದಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.ಈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 11 ಪ್ರತಿಶತ. ಆಗಲೂ, ನೀವು ಕೇವಲ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,50,000 ರೂ. ಒಂದು ಕೆಜಿ 1,50,00,000 ರೂ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವು 10 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು 15,00,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,65,00,000 ರೂ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,62,71,000. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೂ. 48,81,300. ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,67,52,300. ದುಬೈನಿಂದ ತಂದ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,65,00,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,67,52,300. ನೀವು ಉಳಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,52,300. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತರುವವರಿಗೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು 40 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1,00,000 ವರೆಗೆ) ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ತರಬಹುದು. ಪುರುಷರು 20 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 50,000 ವರೆಗೆ) ತರಬಹುದು. ಈ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಮಿತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಜ್ರಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಘೋಷಿಸದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅದು ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ 5% ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಆ ವ್ಯಾಟ್ನ ಸುಮಾರು 85% ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (ಆಡಳಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ). ಹೂಡಿಕೆ ದರ್ಜೆಯ ಚಿನ್ನ (99% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆ) ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 0% ವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5% ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ" ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.