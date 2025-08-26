English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!

Cash Limit at Home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೇರವಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಾದರೂ, ನಮ್ಮದೇ ಹಣವಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 26, 2025, 02:42 PM IST
  • ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 68–69Bನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಹಣಕ್ಕೆ ಶೇ. 78ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತವೆ.

ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!

Cash Limit at Home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹಣದ ನೈಜ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೂಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಯ ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿದೆ. 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (Income Tax Returns) ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO 3.0: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ

ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 68–69Bನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ 78ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (IT Raid) ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನೀವು ಆದಾಯ ಮೂಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಇಂತಹ ಖಾತೆದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Cash Limit At Homeincome taxIncome Tax AlertCash LimitIT

