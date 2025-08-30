ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Cash ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಇಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಗದು ಇಡಬಹುದು; ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಹಣವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನಗದು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಘೋಷಿತವಾಗದ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಬಳ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯ, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವಾದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೂಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಗದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ರಸೀದಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ.
ಸಾಬೀತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಗದು ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭಾರೀ ದಂಡ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಘೋಷಿತವಾಗದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನಗದು ಇಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ.