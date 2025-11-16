English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನಗದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:42 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ
  • ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಡಬಹುದು

ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ನೀಡುವುದು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಾಲಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. "ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದ ಲಾಲೂ ಪುತ್ರಿ

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 271DA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದಂಡವನ್ನು ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಣ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳೂ ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ನೀಡಿದರೂ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೆಯ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆಯೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

