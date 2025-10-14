English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿದು ತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಫಿಕ್ಸ್..‌

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿದು ತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಫಿಕ್ಸ್..‌

Indian Rupee value : ನೀವು ಈ ದೇಶದಿಂದ 100,000 (EUR) ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕುಂತು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾರು ಆ ದೇಶ.. ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆಸ್ಸಿ ಯಾವುದು..? ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 05:00 PM IST
    • ನೀವು ಈ ದೇಶದಿಂದ 100,000 (EUR) ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು.
    • ಈ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
    • ಅದರಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100,000 ಯೂರೋಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ₹10,272,000 ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Trending Photos

ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
camera icon5
Gold And Silver Rate
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..? ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಈ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಲ್ಲಾ ತಪ್ಪದೇ ಈಡೇರುತ್ತೆ!
camera icon7
Lakxmi puja
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಈ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಲ್ಲಾ ತಪ್ಪದೇ ಈಡೇರುತ್ತೆ!
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon4
Saturns Dhan Raja Yoga on Diwali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿದು ತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಫಿಕ್ಸ್..‌

High Value Currency : ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ, ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ  

ನೀವು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, 100,000 (EUR) ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಯೂರೋ ಸರಿಸುಮಾರು ₹102.72 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100,000 ಯೂರೋಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ₹10,272,000 ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳು : ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಮಧ್ಯಮ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಕಮಿಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆನ್‌ಲೈನ್ & ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.5% ರಿಂದ 2% ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ). ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

FinlandFinland moneyEuro to INRIndian Rupee ValueFinland currency

Trending News