  • HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40,784 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FDs) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 6ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 7, 2026, 10:50 AM IST
  • HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 2.75%-6.50%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ದರಗಳು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ
  • HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 6ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಳ

3 ವರ್ಷ 1 ದಿನದಿಂದ 4 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 0.10% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.40% ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ 6.50%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 6.90% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಅದನ್ನ ಈಗ 7%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಹೊಸ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 2.75% ರಿಂದ 6.50%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದರವು 3.25% ರಿಂದ 7%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 7 ರಿಂದ 29 ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 2.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 3.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 5.50% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 6% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FDಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FD ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. 18 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ FDಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6.45% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.95% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ FDಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.15% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.65% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ.. ₹40,000 ವೇತನ.. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಈ ಹೊಸ ದರದಡಿ ಒಬ್ಬ ಸರಾಸರಿ ನಾಗರಿಕನು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹1,00,000 FD ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು ₹37,364 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹1,37,364 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 37,364 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ₹1,00,000 FD ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,40,784 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,784 ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

